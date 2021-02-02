Казань подала заявку на проведение этапа Кубка мира по джиу-джитсу

Казань претендует на проведение одного из этапов Кубка мира по джиу-джитсу. Об этом заявил основатель и руководитель Татарского спортивного союза Марат Капкаев на пресс-конференции, посвященной развитию и продвижению профессиональных турниров по ММА в Татарстане.



Соревнования планируется провести в конце августа в рамках фестиваля боевых искусств во Дворце единоборств «Ак Барс».

«Мы подали заявку на проведение этапа Кубка мира в рамках любой мировой федерации. Предложили рассмотреть нас как альтернативную площадку. Подготовили видеопрезентацию, руководству международной федерации она понравилась. Мы хотели провести в ближайшее время, но попросили отложить на теплые месяцы», — сказал Капкаев.

Напомним, в Казани может пройти чемпионат Европы по ММА в 2021 году.