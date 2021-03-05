В Татарстане выявили 51 случай заболевания коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За сутки в Татарстане выявлен 51 случай заболевания коронавирусом. На 3 февраля в Татарстане зарегистрировано 18 235 случаев заражения, рассказала сегодня заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Темп прироста сохраняется на 0,3%. Под наблюдением остается 5 281 человек.

Всего за январь и февраль было выявлено 4 693 случая коронавируса.

За сутки выздоровели 95 человек, всего — 14 937. Провакцинировано 89 223, из них вторую дозу получили 20 564 человека.

Вчера было подтверждено пять случаев смерти от коронавируса в Татарстане. Как сообщает Минздрав РТ, скончались две женщины 1934 и 1949 годов рождения, трое мужчин 1948, 1970 и 1982 годов рождения. Всего на 4 марта в РТ зарегистрировано 352 случая смерти от COVID-19.