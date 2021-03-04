СМИ: ОПЕК+ сохранит уровень добычи нефти в апреле, Россия — нарастит

Страны-участники ОПЕК+ приняли решение сохранить уровень добычи нефти в апреле на прежнем уровне. Исключение составят Россия и Казахстан, пишет ТАСС.

По данным источников агентства, в рамках договоренности ОПЕК+ Россия сможет нарастить добычу нефти на 130 тысяч баррелей в сутки, а Казахстан — на 20 тысяч баррелей в сутки.

На фоне указанной договоренности, котировки нефти Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросли более чем на 4%. В на 18:55 (по мск) ее цена составляла $67,07.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в начале января вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия в феврале — марте увеличит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ суммарно на 130 тыс. баррелей в сутки по сравнению с январскими показателями.

Татьяна Демина