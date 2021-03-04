Нагуманов: «Альметьевский район лидирует по вакцинации от коронавируса в Татарстане»

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов сообщил, что более 10% жителей уже сделали прививку от коронавируса. По его словам, муниципалитет является лидером по вакцинации от COVID-19 в Татарстане в процентном отношении привитых.

«В общей сложности планируется привить порядка 60% населения», — заявил Нагуманов в ходе прямого эфира в своем Instagram-аккаунте.

Глава Альметьевского района напомнил, что вакцинация «единственно легальный, единственно правильный, единственно доступный способ» защититься от коронавируса.

Нагуманов добавил, что прививку от COVID-19 можно сделать в Альметьевской ЦРБ, поликлинике №3, медсанчасти «Татнефти» и в гипермаркете «Панорама». Он призвал вакцинироваться всех, кто старше 18 лет, особенно пожилых граждан.

Нагуманов обратил внимание, что в Альметьевском районе не зафиксировано случаев возникновения тяжелых осложнений после прививки от коронавируса.

Напомним, на сегодняшний день в Татарстане провакцинировано 86 870 человек, из них вторую дозу получили 20 506 человек.





Татьяна Демина