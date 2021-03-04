Земчёнок: «Знали, что для прохода в полуфинал хватит выиграть два сета, но вслух это никто не говорил»

Фото: Пресс-служба ВК «Зенит-Казань»

Диагональный волейбольного клуба «Зенит-Казань» Денис Земчёнок после победы над польской «Скрой» (3:2) подвел итог встречи и рассказал, с каким настроем подходили к игре, в которой хватало:

— Не было установки выиграть только два сета. Мы знали, что этого хватит для выхода в полуфинал, но никто вслух это ни разу не сказал. Если бы настрой был такой, это ни к чему хорошему бы не привело. «Скра» была, как раненый зверь, прижатый к стене, ей было нечего терять — сказал волейболист «Зенита».

«Зенит-Казань» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с польским клубом «Закса». Точные даты матча станут известны позднее.

