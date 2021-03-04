В Москву доставили первый «особо большой» автобус от КАМАЗа

В Москву доставили первый автобус «особо большой вместимости». Как сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, автобусом одновременно смогут пользоваться до 162 пассажиров.



«Первый особо большой автобус от КАМАЗа уже в Москве! Ближайшие две недели его будут тестировать без пассажиров», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москве завершается тестовая эксплуатация низкопольного городского сочлененного автобуса-«гармошки» КАМАЗ-6299 поколения А4. Эта модель обладает особо большой пассажировместимостью.

Фото: kamaz.ru

Длина электробуса — более 18 метров, его вместимость — 135 человек, 48 мест — сидячие, еще в салоне есть пространство для маломобильных пассажиров с колясками и инвалидностью. В электробусе-«гармошке» есть usb-разъемы для зарядки телефона и система климат-контроля.