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КАМАЗ завершает тесты нового автобуса-«гармошки» в Москве

13:10, 03.03.2021
КАМАЗ завершает тесты нового автобуса-«гармошки» в Москве
Фото: kamaz.ru

В Москве завершается тестовая эксплуатация низкопольного городского сочлененного автобуса-«гармошки» КАМАЗ-6299 поколения А4. Эта модель обладает особо большой пассажировместимостью. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Тесты автобуса проводятся без пассажиров водителями-испытателями НТЦ с нагрузкой, имитирующей 50%-ную загрузку салона автобуса. Испытания в основном проводятся для определения расхода топлива и отладки телематического оборудования автобуса.

Длина электробуса — более 18 метров, его вместительность — 135 человек, 48 мест — сидячие, еще в салоне есть пространство для маломобильных пассажиров с колясками и инвалидностью. В электробусе-«гармошке» есть usb-разъемы для зарядки телефона и система климат-контроля.

Фото: скриншот

Напомним, автобус-«гармошку» разработали специалисты Научно-технического центра КАМАЗа специально по заказу ГУП «Мосгортранс». Полевые испытания проходили на основных маршрутах Москвы с начала зимы. Автобусы планировалось тестировать около полугода. Серийное производство автобуса запланировано на конец 2021 года на башкирском заводе ПАО «НЕФАЗ», дочернем предприятии КАМАЗа.

В 2020 году сообщалось, что КАМАЗ направит в Москву для тестовой эксплуатации новый сочлененный электробус особо большого класса.

Маргарита Головатенко
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