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Сборная России стала второй в женской эстафете на ЧМ-2021 по лыжным гонкам

16:36, 04.03.2021
Сборная России стала второй в женской эстафете на ЧМ-2021 по лыжным гонкам
Фото: vk.com/russianskiteam

На чемпионате мира-2021 по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе состоялась женская эстафетная гонка.

Сборная России в составе Яны Кирпиченко, Юлии Ступак, Татьяны Сориной и Натальи Непряевой завоевала серебряные медали соревнований. Россиянки отстали на 26,6 секунды от победителей турнира.

Фото: vk.com/russianskiteam

Первое место заняла команда Норвегии, за которую бежали Тириль Венг, Хайди Венг, Тереза Йохауг и Хелене Марие Фоссесхолм. Тройку замкнула сборная Финляндии. Ясми Йоэнсуу, Йоханна Матинтало, Рита Лииза Ропонен и Криста Пярмякоски пришли на финиш с отставанием в 46,2 секунды от лидера.

Это третья награда сборной России на турнире. Ранее «золото» в скиатлоне завоевал Александр Большунов. Он же в паре с Глебом Ретивых стал третьим в командном спринте у мужчин.

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