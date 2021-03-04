Проверка в Нижнекамске не нашла серьезных потерей тепла в доме, обследованным охотничьим тепловизором

В Нижнекамске специалисты управления эксплуатации жилья проверили тепловизором дом №36 на проспекте Шинников после появления в Интернете видео местной жительницы о потере тепла в панельном доме. Об этом сообщается на сайте администрации города.

На прошлой неделе в Интернете появился ролик, снятый местной жительницей. Взяв охотничий тепловизор мужа, она поднесла устройство к домам №36 и 38 на проспекте Шинников. Устройство показало, что квартиры в доме №36 теряют огромное количество тепла.



Сотрудники управления эксплуатации жилья провели свою проверку. По данным специалистов, жалобы подтвердились, но только в единичных случаях.

Результат замеров показал в некоторых квартирах холодные углы и продувания окон. Все несоответствия сейчас отрабатываются застройщиком, поскольку дом находится на гарантии. В ближайшее время их устранят».

По словам руководителя департамента ЖКХ по жилому фонду Николая Смотрова, охотничий тепловизор, с помощью которого нижнекамска сняла видео, отличается от профессионального.

Фото: e-nkama.ru

«Охотничий тепловизор предназначен для других целей. Да, у него есть сходства с профессиональным тепловизором, но он предназначен для того, чтобы распознавать объекты живой природы, не более того. А профессиональный — для изучения температурного графика зданий и сооружений, потерь тепла, холодных мостиков, качественной застройки. Когда снимаешь здание профессиональным тепловизором он учитывает все: ветер, температуру, влажность. Охотничий этого делать не может», — цитирует Смотрова пресс-служба исполкома.

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Ольга Плешкова