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Жительница Нижнекамска при помощи тепловизора сняла на видео, как из панельных домов уходит тепло

12:57, 28.02.2021
Жительница Нижнекамска при помощи тепловизора сняла на видео, как из панельных домов уходит тепло
Фото: pixabay.com

Жительница Нижнекамска при помощи тепловизора сняла на видео потери тепла в двух многоквартирных панельных домах. Видео с электронного прибора она опубликовала в соцсети.

Женщина поднесла устройство к домам №36 и 38 на проспекте Шинников. Она рассказала, что жители дома №38 жалуются, что зимой в доме всегда очень жарко. Тепловизор зафиксировал минимальные потери тепла — они отмечаются на видео желтым цветом.

По-другому дела обстоят в соседнем, 36-м доме, несмотря на горячие батареи. Судя по данным тепловизора, квартиры теряют огромное количество тепла. На видео видно, что ярко-желтым цветом горят не только окна, но и вся поверхность стен.

Напомним, что в январе многие жители Татарстана с удивлением обнаружили нехарактерно большие числа в счетах за ЖКУ за декабрь. Минстрой Татарстана объяснил морозами огромные цифры в платежках.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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