Новак: Готовность «Северного потока-2" составляет более 95%

Трубопровод «Северный поток — 2" реализован уже более чем на 95%. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1".

Он выразил уверенность, что несмотря на деструктивные подходы США, затягивающие проект, трубопровод будет достроен.

скриншот / nord-stream2.com

Ранее сообщалось, что Газпром ждет ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» уже в текущем году. Завершить работы на участке в водах Дании ожидается уже в апреле. Из 2 тыс. 460 км газопровода уложено более 2 тыс. 300 км. Около 120 км осталось уложить в водах Дании и более 28 км — в водах Германии.

Ольга Плешкова