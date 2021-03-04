Гузель Яхина возглавила рейтинг самых популярных современных российских писательниц
Уроженка Казани Гузель Яхина возглавила рейтинг самых популярных современных российских писательниц, составленный книжным сервисом MyBook на основе предпочтений пользователей за последний год.
После Яхиной идут Татьяна Устинова, Лариса Парфентьева, Дина Рубина и Елена Резанова.
Отметим, что книга казанской писательницы «Зулейха открывает глаза» стала самым популярным художественным произведением, написанным современной отечественной писательницей. После нее идут повесть Татьяны Устиновой «Волшебный свет», рассказ Дины Рубиной «Шарфик», роман-катастрофа Яны Вагнер «Вонгозеро. Эпидемия», роман Марины Степновой «Женщины Лазаря».
Ранее сообщалось, что книга «Зулейха открывает глаза» вошла в список самых популярных у россиян электронных и аудиокниг в 2020 году. По ней был снят сериал — он вошел в список самых популярных сериалов 2020 года и в то же время вызвал шквал критики. Им возмущались историки, татарские националисты и сторонники левой идеологии.ОбществоКультура Татарстан
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