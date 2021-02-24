Матч «Рубина» против «Спартака» обслужит бригада судьи Лапочкина

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на официальном сайте все судейские назначения на 20-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч казанского «Рубина» против «Спартака» в Москве обслужит бригада судей во главе с Сергеем Лапочкиным. С видеоповторами им будет помогать Алексей Амелин.

Встречу между «Локомотивом» и ЦСКА рассудит Павел Кукуян, а на матч «Зенит» — «Ростов» назначен Алексей Матюнин.

Отметим, что в число судей, обслуживающих матчи РПЛ, вернулись Михаил Вилков и Владислав Безбородов. По ходу сезона они были отстранены от судейской работы из-за ошибок. В 20-м туре Вилков отработает игру «Сочи» — «Арсенал», а Безбородов назначен на игру в Грозном, где местный «Ахмат» сыграет с «Динамо».

Первый матч РПЛ после возобновления сезона состоится в Саранске. Арендующий стадион в Мордовии «Тамбов» сыграет против волгоградского «Ротора». Тамбовчане решили свои проблемы с заявкой на чемпионат и продолжат выступления в РПЛ до конца сезона.