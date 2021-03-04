ГИБДД РТ напомнила о правилах безопасности в связи с ухудшением погодных условий

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане 4 марта, по прогнозам синоптиков, ожидается метель с ухудшением видимости до 500-1000 метров и менее и сильный ветер порывами 15—20 м/с.



В ГИБДД Татарстана напомнили, что в таких условиях водитель должен руководствоваться не максимально разрешенной скоростью движения, а наиболее безопасной для дорожной обстановки. Водителям следует воздержаться от опасных маневров, особенно с выездом на предназначенную для встречного движения полосу.

Водитель и пассажиры должны обязательно быть пристегнуты ремнями безопасности. Перевозить детей в легковом автомобиле на переднем сидении до 12 лет и на заднем сидении до 7 лет только в детских удерживающих устройствах, которые соответствуют весу и росту ребенка. ГИБДД рекомендует использовать при перевозке детей детское удерживающее устройство для детей до 12 лет на заднем сидении.

Пешеходам следует переходить дорогу только на разрешающие сигналы светофора и только по пешеходному переходу, предварительно убедившись в остановке и готовности пропустить всех автомобилей. Если пешеход переходит дорогу с ребенком, его следует взять за руку. Стоит также уделить внимание использованию световозвращающих элементов на одежде.

realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге обращаться за помощью по тел. 8 (843) 5333888.

В феврале ГИБДД Татарстана в связи с погодными условиями уже призывала водителей соблюдать скоростной режим, который обеспечит безопасность в складывающейся дорожной обстановке, избегать опасных маневров.

Маргарита Головатенко