В Казани проходит рейд по машинам с тонировкой

В Казани сегодня, 3 марта, проходит рейд по автомобилям с тонировкой. Об этом сообщили в Госавтоинспекции столицы РТ.

По техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств» светопропускание ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей (при наличии) должно составлять не менее 70%.

В ведомстве напомнили водителям, что в случае нарушения грозит административная ответственность по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере 500 рублей.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Однако, как отметили в Госавтоинспекции, широкий спектр предложений и доступность услуг по так называемой «тонировке» автомобиля и относительно небольшой административный штраф позволяет водителям снять ее на глазах у инспектора, затем поехать в автосервис и наклеить новую. В связи с этим автолюбителей предупредили: если выявится повторный факт управления автомобилем с тонированными передними боковыми стеклами, то в отношении водителя в обязательном порядке составляется административный материал по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. В таком случае наказанием может стать административный арест на срок до 15 суток.



Прошлый рейд проходил в Казани 25 января. Инспекторы проверяли общественный транспорт и такси на предмет документов и неисправностей.