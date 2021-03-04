Форвард «Ак Барса» Доус не забивает в плей-офф КХЛ 12 матчей подряд

Нападающий «Ак Барса» Найджел Доус продлил свою безголевую серию в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) до 12 матчей подряд.

Накануне форвард принял участие в матче против «Торпедо» (2:1 от) и ушел со льда без набранных очков. Он провел на площадке 18:29 минут и пять раз бросил по воротам соперника.

В последний раз Доус забивал в розыгрыше Кубка Гагарина чуть более двух лет назад. 2 марта 2019 года он отличился в домашней игре «Автомобилиста» против «Трактора» (4:2). Всего за два последних плей-офф КХЛ Доус провел 13 матчей и набрал 6 (2+4) очков.

Фото: ak-bars.ru

После матча с «Торпедо» главному тренеру «Ак Барса» Дмитрию Квартальнову задали вопрос о падении результативности лидеров команды Доуса и его партнера по звену Стефана Да Косты.

«Мы понимаем, что как-то тяжело идет. Ребята переживают, мы переживаем. Сейчас надо успокоиться, дать им шанс. Они умеют это делать. Думаю, здесь чистая психология», — считает Квартальнов.

Дмитрий Квартальнов. Фото: ak-bars.ru

В регулярном чемпионате КХЛ Доус стал вторым бомбардиром команды. В 47 матчах за «Ак Барс» нападающий набрал 43 (23+20) очка, реализуя 17% бросков по воротам соперника.

Напомним, накануне казанцы обыграли в овертайме «Торпедо» (2:1 от) в первом матче серии плей-офф КХЛ.