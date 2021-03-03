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«Ак Барс» победил в овертайме «Торпедо» в первом матче плей-офф КХЛ

22:25, 03.03.2021
«Ак Барс» победил в овертайме «Торпедо» в первом матче плей-офф КХЛ
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» дома в овертайме обыграл нижегородское «Торпедо» (2:1 от) в стартовом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанцы открыли счет на 4-й минуте встречи, красивый гол в свой актив записал Артем Галимов. После этого команды долго не могли распечатать ворота друг друга. «Засуха» закончилась точным броском Криса Уайдмэна с синей линии, который сравнял счет и перевел игру в овертайм.

В первом дополнительном периоде «Ак Барс» получил право на большинство, в котором Тревор Мерфи дальним выстрелом поразил ворота «Торпедо»

«Ак Барс» — «Торпедо» — 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
1:0 — Галимов (Мерфи, Лукоянов, 4:22);
1:1 — Уайдмэн (Терри, 50:12);
2:1 — Мерфи (70:00).

СпортХоккейОбщество
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