«Ак Барс» победил в овертайме «Торпедо» в первом матче плей-офф КХЛ

«Ак Барс» дома в овертайме обыграл нижегородское «Торпедо» (2:1 от) в стартовом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанцы открыли счет на 4-й минуте встречи, красивый гол в свой актив записал Артем Галимов. После этого команды долго не могли распечатать ворота друг друга. «Засуха» закончилась точным броском Криса Уайдмэна с синей линии, который сравнял счет и перевел игру в овертайм.

Как же легко у него это получается pic.twitter.com/ctP7FCT1Nw — ХК Ак Барс (@hcakbars) March 3, 2021

В первом дополнительном периоде «Ак Барс» получил право на большинство, в котором Тревор Мерфи дальним выстрелом поразил ворота «Торпедо»

«Ак Барс» — «Торпедо» — 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 — Галимов (Мерфи, Лукоянов, 4:22);

1:1 — Уайдмэн (Терри, 50:12);

2:1 — Мерфи (70:00).