УНИКС вышел в плей-офф Еврокубка по баскетболу
В матче пятого тура второго группового этапа Еврокубка по баскетболу казанский УНИКС одержал победу над «Андоррой» со счетом 85:63, пишет RT. Это пятая победа подряд.
Благодаря выигрышу УНИКС вышел в плей-офф баскетбольного Еврокубка с первого места в группе.
В ходе игры баскетболист казанской команды Окаро Уайт набрал 18 очков.
Напомним, четвертую победу в топ-16 Кубка Европы УНИКС одержал в матче с черногорским «Морнар Бар» (86:61).
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