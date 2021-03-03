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УНИКС вышел в плей-офф Еврокубка по баскетболу

21:42, 03.03.2021
УНИКС вышел в плей-офф Еврокубка по баскетболу
Фото: unics.ru

В матче пятого тура второго группового этапа Еврокубка по баскетболу казанский УНИКС одержал победу над «Андоррой» со счетом 85:63, пишет RT. Это пятая победа подряд.

Благодаря выигрышу УНИКС вышел в плей-офф баскетбольного Еврокубка с первого места в группе.

В ходе игры баскетболист казанской команды Окаро Уайт набрал 18 очков.

Напомним, четвертую победу в топ-16 Кубка Европы УНИКС одержал в матче с черногорским «Морнар Бар» (86:61).

Татьяна Демина
СпортБаскетбол Татарстан
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