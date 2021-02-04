Десятая победа подряд вывела УНИКС в четвертьфинал Кубка Европы

Десятую победу подряд в 2021 году и четвертую победу в топ-16 Кубка Европы одержал казанский УНИКС в матче с черногорским «Морнар Бар» (86:61).

Таким образом за два тура до окончания второй групповой стадии турнира казанцы обеспечили себе выход в четвертьфинал.

Самым результативным игроком УНИКСа стал защитник Айзея Канаан, набравший 14 очков. 11 очков на счету Джана Холланда. У Окаро Уайта — 12 очков и еще 6 подборов.