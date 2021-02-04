Десятая победа подряд вывела УНИКС в четвертьфинал Кубка Европы
Десятую победу подряд в 2021 году и четвертую победу в топ-16 Кубка Европы одержал казанский УНИКС в матче с черногорским «Морнар Бар» (86:61).
Таким образом за два тура до окончания второй групповой стадии турнира казанцы обеспечили себе выход в четвертьфинал.
Самым результативным игроком УНИКСа стал защитник Айзея Канаан, набравший 14 очков. 11 очков на счету Джана Холланда. У Окаро Уайта — 12 очков и еще 6 подборов.
Справка
УНИКС (Казань, Россия) — «Морнар» (Бар, Черногория) — 86:61 (27:17, 24:14, 16:10, 19:20).
Лидеры по набранным очкам: Холланд (11), Канаан (14), Уайт (12+6 подборов) — Гордич (14), Хамилтон (12), Уайтхед (11).
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