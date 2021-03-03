Исследование: Татарстан вошел в число регионов, где усилилась цензура в интернете

Татарстан вошел в число регионов, где в 2020 году «значительно увеличилось число

отдельных вмешательств в свободу интернета» либо были зафиксированы «случаи

насилия или приговоры к реальному лишению свободы за интернетактивность».

Всего по итогам прошлого года в «красную зону» попали 58 регионов, что на 15 больше, чем в 2019 года, говорится в докладе «Свобода интернета 2020: вторая волна репрессий» проекта «Сетевые свободы».

Как отмечают правозащитники, ситуация с цензурой в интернете в 2020 года заметно ухудшилась также в Удмуртии, Марий Эл, Алтае, Дагестане, Коми, Якутии, Хакасии, Забайкальском, Пермском, Хабаровском краях, Воронежской, Калужской, Кемеровской, Оренбургской областях, а также в Еврейской автономной области и ХМАО.

В 2020 году авторы исследования выявили 275 532 случая вмешательства в свободу интернета в России, 272 487 из которых связаны с ограничением доступа к интернет-сайтам и сервисам и запретом информации по различным основаниям.

Напомним, в конце февраля президент России Владимир Путин подписал ряд законов, в том числе о введении крупных штрафов за несоблюдение закона об устойчивом интернете и нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру российских СМИ.



Татьяна Демина