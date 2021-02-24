Ужесточение штрафов за митинги, запрет на высаживание безбилетников: Путин подписал ряд новых законов
Сегодня президент России Владимир Путин подписал ряд законов. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
- Кратно увеличиваются штрафы за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе на митингах, и за нарушение порядка финансирования публичных акций;
- вводятся административные наказания за нарушения закона физическими лицами и незарегистрированными политическими объединениями, выполняющими функцию иностранных агентов. За распространение информации о физлице-иноагенте, а также производимых им материалов без соответствующей маркировки вводится штраф для физических лиц в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. При этом допускается конфискация предмета административного правонарушения;
- появляются крупные штрафы за несоблюдение закона об устойчивом интернете и нарушение прав россиян в Сети, включая цензуру российских СМИ. Законом вносятся изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Так, игнорирование владельцами сайтов и других ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян повлечет штраф на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, на юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей. За повторный отказ выполнить требования властей граждан придется заплатить штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, должностным лицам — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, юридическим лицам — от 1,5 млн до 3 млн рублей;
- вводится лишение свободы на срок до 10 лет за склонение с использованием интернета к употреблению наркотиков. Закон дополняет статью Уголовного кодекса (УК) РФ, предусматривающую наказание за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ, — появляется новый признак, который звучит, как совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая интернет. За совершение такого преступления будет грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с возможным ограничением свободы на срок до 2 лет. Также вводится повышенная ответственность за склонение к употреблению наркотиков, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, — лишение свободы на срок от 12 до 15 лет;
- Банк России наделяется полномочиями по обслуживанию единого казначейского счета в российской валюте. Новый закон вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ;
- вводится запрет на высаживание из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет, не оплативших проезд. Законом вносятся изменения в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта;
- расширяется определение контролирующего финансовые организации лица, уточняются основания и процедуры привлечения к ответственности таких лиц, действиями (бездействием) которых причинены убытки негосударственному пенсионному фонду, страховой или кредитной организации. На финансовые организации возложена обязанность предоставлять в Банк России информацию о контролирующих лицах, а ЦБ получает полномочия по ведению таких перечней и вынесению решения о признании кого-либо контролирующим лицом, если на то есть обоснованные предположения;
- предоставляется возможность включать в электронную трудовую книжку записи о стаже до 2020 года;
- снимаются географические ограничения на редомициляцию (перерегистрацию) компаний из офшорных юрисдикций в специальные административные районы (САР) России;
- вводятся временные удостоверений личности сроком на десять лет для лиц без гражданства, находящихся на территории РФ.
комментарии