В ОПЕК+ предупредили об активизации спекулянтов на рынке нефти

Фото: Максим Платонов (архив)

Мониторинговый комитет ОПЕК+ объяснил активный рост цен на нефть в последние недели «возросшей активностью финансовых игроков». По мнению экспертов, эта версия правдоподобнее, чем «улучшением фундаментальных физических показателей» на нефтяном рынке.

Улучшение ситуации эксперты ОПЕК+ также связывают с «развертыванием программ вакцинирования и денежными стимулами в ключевых экономиках мира», пишет ТАСС.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ планирует изучить ценовую структуру основных нефтепродуктов, котировки которых по-прежнему находятся в ситуации контанго (цены на поставки в настоящее время или в ближайшем будущем значительно ниже фьючерсов на более отдаленное будущее).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, 8 февраля стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent преодолела отметку $60 за баррель впервые с января прошлого года, а уже 25 февраля к 11.23 (мск) за один баррель элитной марки предлагали $67,59. «Реальное время» выяснило, чего ожидают спекулянты и инвесторы от роста цен на рынке нефти.



Татьяна Демина