«Рубин» планирует сыграть с «Химками» на «Центральном» в матче РПЛ

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и подмосковными «Химками» может пройти на стадионе «Центральный». В Казани не уверены, что газон на «Ак Барс Арене» выдержит нагрузку после игры с «Зенитом» 8 марта.

«Рубин» планирует провести матч с «Химками» на «Центральном стадионе». После этой игры будем смотреть на состояние газонов «Центрального» и «Ак Барс Арены». На «Ак Барс Арене», как известно, на следующей неделе «Рубин» примет «Зенит». Сложно предугадать, какое состояние поля будет на обоих стадионах после наших матчей», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Рубина».

Фото: Роман Хасаев

Игра с «Химками» в рамках РПЛ запланирована на 19 марта. До него казанцам предстоит сыграть дома с «Зенитом» (8 марта) и в гостях против «Уфы» (14 марта).

Накануне «Рубин» отправился на краткосрочный тренировочный сбор в Турцию. Там команда будет готовиться к матчу с «Зенитом» из-за невозможности проводить полноценные тренировки в Казани в связи с морозами.

В первом после возобновления туре «Рубин» в гостях обыграл московский «Спартак». Подробнее об итогах победной встречи в Москве читайте в материале «Реального времени».