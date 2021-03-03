Капитан сборной России Андрей Воронцевич перешел в «Нижний Новгород»

Капитан сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич стал игроком «Нижнего Новгорода», сообщает пресс-служба клуба.

Контракт баскетболиста рассчитан до конца сезона-2020/21. Воронцевич дебютирует за новую команду 7 марта в игре с казахстанской «Астаной» в рамках Единой лиги ВТБ. Баскетболист также заявлен за «Нижний Новгород» для участия в Лиге чемпионов.

Отметим, что в составе нижегородской команды выступает вице-капитан сборной России Евгений Бабурин.

Воронцевич с конца прошлого сезона оставался без команды, выступая лишь за сборную России. Вместе с ней он успешно прошел отборочный турнир и вышел в финальный раунд Евробаскета-2022.

Ранее на протяжении 14 лет Воронцевич выступал за московский ЦСКА, где стал трехкратным победителем Евролиги и 13 раз становился чемпионом России.

На прошлой неделе «Нижний Новгород» крупно уступил в гостях казанскому УНИКСу.