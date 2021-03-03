Капитан сборной России Андрей Воронцевич перешел в «Нижний Новгород»
Капитан сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич стал игроком «Нижнего Новгорода», сообщает пресс-служба клуба.
Контракт баскетболиста рассчитан до конца сезона-2020/21. Воронцевич дебютирует за новую команду 7 марта в игре с казахстанской «Астаной» в рамках Единой лиги ВТБ. Баскетболист также заявлен за «Нижний Новгород» для участия в Лиге чемпионов.
Отметим, что в составе нижегородской команды выступает вице-капитан сборной России Евгений Бабурин.
Воронцевич с конца прошлого сезона оставался без команды, выступая лишь за сборную России. Вместе с ней он успешно прошел отборочный турнир и вышел в финальный раунд Евробаскета-2022.
Ранее на протяжении 14 лет Воронцевич выступал за московский ЦСКА, где стал трехкратным победителем Евролиги и 13 раз становился чемпионом России.
На прошлой неделе «Нижний Новгород» крупно уступил в гостях казанскому УНИКСу.СпортБаскетбол
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