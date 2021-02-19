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Сборная России обыграла Северную Македонию и вышла на Евробаскет-2022

21:29, 19.02.2021
Сборная России обыграла Северную Македонию и вышла на Евробаскет-2022
Фото: vk.com/russiabasket

Сборная России обыграла дома Северную Македонию (94:77) в пятом туре отборочного этапа на чемпионат Европы-2022 по баскетболу.

Самым результативным в составе российской команды стал центровой Джоэль Боломбой, набравший 19 очков. Еще 13 баллов набрал Семен Антонов.

После этой победы команда Сергея Базаревича досрочно обеспечила себе участие в Евробаскете-2022. 21 февраля Россия проведет в Перми заключительный матч группы против Эстонии.

Напомним, ранее россияне уступили сборной Италии в рамках отбора к чемпионату Европы.

СпортБаскетбол
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