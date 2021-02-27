УНИКС разгромил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ
УНИКС дома крупно обыграл «Нижний Новгород» (87:56) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.
Самым результативным игроком в составе казанцев стал Окаро Уайт, набравший 16 очков и сделавший 7 подборов мяча.
Эта победа стала для УНИКСа 13-й подряд, в последний раз казанская команда проигрывала в 2020 году, когда дома уступила ЦСКА (76:83). С тех пор казанцы не теряют очков ни в Единой лиге ВТБ, ни в еврокубке.
В Единой лиге ВТБ УНИКС удерживает вторую строчку, уступая лишь питерскому «Зениту».
Отметим, что в игре с «Нижним Новгородом» не играл Айзея Кэнаан, он пропустит две недели из-за травмы.СпортБаскетбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым