УНИКС разгромил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

УНИКС дома крупно обыграл «Нижний Новгород» (87:56) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Самым результативным игроком в составе казанцев стал Окаро Уайт, набравший 16 очков и сделавший 7 подборов мяча.

Эта победа стала для УНИКСа 13-й подряд, в последний раз казанская команда проигрывала в 2020 году, когда дома уступила ЦСКА (76:83). С тех пор казанцы не теряют очков ни в Единой лиге ВТБ, ни в еврокубке.

В Единой лиге ВТБ УНИКС удерживает вторую строчку, уступая лишь питерскому «Зениту».

Отметим, что в игре с «Нижним Новгородом» не играл Айзея Кэнаан, он пропустит две недели из-за травмы.