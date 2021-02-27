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УНИКС разгромил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

23:13, 27.02.2021
УНИКС разгромил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ
Фото: vk.com/unicsbasket

УНИКС дома крупно обыграл «Нижний Новгород» (87:56) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Самым результативным игроком в составе казанцев стал Окаро Уайт, набравший 16 очков и сделавший 7 подборов мяча.

Эта победа стала для УНИКСа 13-й подряд, в последний раз казанская команда проигрывала в 2020 году, когда дома уступила ЦСКА (76:83). С тех пор казанцы не теряют очков ни в Единой лиге ВТБ, ни в еврокубке.

В Единой лиге ВТБ УНИКС удерживает вторую строчку, уступая лишь питерскому «Зениту».

Отметим, что в игре с «Нижним Новгородом» не играл Айзея Кэнаан, он пропустит две недели из-за травмы.

СпортБаскетбол
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