«Синтез» дома обыграл питерскую «Балтику», отыгравшись с 0:5

«Синтез» в домашних стенах обыграл петербургскую «Балтику» (12:10) в первом матче 13-го тура регулярного чемпионата России по водному поло.

К началу второй четверти казанцы уступали сопернику со счетом 0:5, но чуть позже смогли выровнять игру. В третьем периоде команда Марата Закирова забила четыре безответных мяча в ворота гостей, догнав их по счету на табло.

В заключительной четверти казанцы впервые вышли вперед после гола Артема Одинцова. Спустя минуту гости счет сравняли и даже повели, но «Синтез» сумел дожать соперника и довести дело до победы.

Самым результативным игроком встречи стал «заводчанин» Адель Латыпов. В активе ватерполиста «Синтеза» пять забитых мячей.

Эта победа стала для казанцев 19-й подряд в чемпионате страны. Завтра команды проведут ответный поединок.

Напомним, ранее «Синтез» уступил «Динамо» в первом матче 1/8 финала Кубка Европы.