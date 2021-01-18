В первую рабочую неделю в общественном транспорте Казани выявили почти 2 тысячи нарушителей масочного режима

В Казани в первую неделю после новогодних каникул в общественном транспорте выявили 1 989 нарушителей масочного режима, сообщает городской Комитет по транспорту.

1 973 пассажира-нарушителя надели маски на месте. Остальные 16 покинули средство передвижения из-за ее отсутствия.

С 11 по 17 января сотрудники Комитета и контрольно-ревизорских служб МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и транспортных предприятий города проверили более трех тысяч единиц общественного транспорта.



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, с 11 января в общественном транспорте Казани контроль за соблюдением пассажирами и членами экипажа масочного режима ведется в усиленном режиме.



Татьяна Демина