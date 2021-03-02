В Зеленодольске заложили корпуса двух обновленных «Метеоров» для ХМАО

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

В Зеленодольске заложили корпуса двух обновленных «Метеоров» для Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.

В торжественной закладке корпусов двух скоростных пассажирских судов на подводных крыльях проекта 03830 «Метеор — 2020» приняли участие гендиректор холдинга «Ак Барс» Иван Егоров, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Андрей Зобницев, заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Захарий Джиоев, депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов и другие.

Отметим, что Зеленодольский завод имени Горького с 1961 по 2006 год был единственным предприятием в России, ведущим серийное строительство скоростных пассажирских теплоходов «Метеор». На заводе было построено 400 таких судов, они вошли в состав отечественного речного флота, были отправлены на экспорт в Болгарию, Вьетнам, Китай, Нидерланды, Польшу, Венгрию, Чехию, Словакию и др.

Новые метеоры для Ханты-Мансийского автономного округа будут построены в рамках программы реновации пассажирского флота региона.

Модель «Метеор-2020» рассчитана на 122 пассажира. Судна будут оборудованы удобными креслами, доступом к мультимедийному контенту с помощью WI-FI, багажным отделением, закрытыми полками для ручной клади. Дизайн проекта стал призером на европейском конкурсе промышленного дизайна EPDA.

Ранее «Реальное время» сообщало, что зеленодольские судостроители поставят Ханты-Мансийск два «Метеора» за 1,25 миллиарда.

Ольга Плешкова