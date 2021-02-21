В Челнах из-за морозов перенесли Камский лыжный марафон

В Набережных Челнах из-за погоды перенесли традиционный Камский лыжный марафон. Организаторы проведут соревнования 28 февраля.

В этом году марафон пройдет уже в 20-й раз. Спортсменам предложат дистанции на выбор: 10, 15, 20, 30, 50 км. Призовой фонд соревнований составляет 1 млн рублей, сообщается на сайте мэрии Челнов.

Ранее планировалось провести марафон 23 февраля. Сообщалось, что на лыжный забег приедут такие именитые спортсмены, как олимпийские чемпионы Николай Зимятов, Александр Завьялов, Ольга Данилова, чемпион мира, Европы, СССР и России Анатолий Иванов, заслуженный тренер РФ Владимир Голубев и другие.

Напомним, в ближайшие дни в Татарстане сохранится холодная погода. Во вторник и среду ночью местами ожидается до -37°С.