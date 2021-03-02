Новости спорта

13:56 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Рубин» отправился на тренировочный сбор в Турцию

12:52, 02.03.2021
«Рубин» отправился на тренировочный сбор в Турцию
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» отправился на краткосрочный тренировочный сбор в Турцию, сообщает пресс-служба клуба.

Казанская команда будет готовиться к матчу 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против питерского «Зенита» за рубежом. Такое решение принято из-за неготовности инфраструктуры клуба в Казани к тренировкам в начале марта.

Ожидается, что «Рубин» приедет обратно в столицу Татарстана за день до игры с «Зенитом», которая состоится 8 марта.

Напомним, ранее казанская команда обыграла в гостях московский «Спартак» (2:0). После 20 сыгранных матчей «Рубин» набрал 31 очко и делит с «Локомотивом» и «Краснодаром» седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем