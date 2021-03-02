СК Белоруссии инициирует экстрадицию Тихановской

Следственный комитет Белоруссии потребовал выдать Минску лидера белорусской оппозиции и экс-кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру», — говорится в сообщении.

По версии следствия, лица из ближайшего окружения Тихановской готовились к захвату зданий в Гомеле.

Фото: wikipedia.org

В Белоруссии акции протеста вспыхнули после прошедших 9 августа выборов президента страны, по итогам которых Александр Лукашенко победил в шестой раз и набрал 80,1% голосов. Его основным оппонентом была Тихановская.

Ранее в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag Тихановская высказывала мнение о том, что глава республики Александр Лукашенко уйдет с поста президента уже весной.

