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Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев госпитализирован в Москве

10:20, 02.03.2021
Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев госпитализирован в Москве
Фото: spartak.com

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России по футболу Олег Романцев госпитализирован в одну из клиник Москвы из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

«Олег Иванович прооперирован. Операция прошла успешно. Он чувствует себя хорошо. Клуб следит за ситуацией и готов оказать любую поддержку», — сказал глава департамента по связям с общественностью «красно-белых» Антон Фетисов.

Олег Романцев. Фото: spartak.com

По некоторым данным, Романцев сам вызвал скорую из-за частых болей в груди. У тренера выявили проблемы с сердцем в виде острого коронарного синдрома.

Романцев один из самых успешных отечественных специалистов. Под его руководством московский «Спартак» восемь раз становились чемпионами страны, трижды выигрывали Кубок России и один раз победили в чемпионате СССР. Он трижды доходил до полуфиналов еврокубков с «красно-белыми».

Напомним, на выходных «Спартак» под руководством немца Доменико Тедеско впервые за последние 11 лет проиграл в Москве казанскому «Рубину». Подробнее об итогах той встречи читайте в материале «Реального времени».

СпортФутбол
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