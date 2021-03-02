Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев госпитализирован в Москве

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России по футболу Олег Романцев госпитализирован в одну из клиник Москвы из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

«Олег Иванович прооперирован. Операция прошла успешно. Он чувствует себя хорошо. Клуб следит за ситуацией и готов оказать любую поддержку», — сказал глава департамента по связям с общественностью «красно-белых» Антон Фетисов.

Олег Романцев. Фото: spartak.com

По некоторым данным, Романцев сам вызвал скорую из-за частых болей в груди. У тренера выявили проблемы с сердцем в виде острого коронарного синдрома.

Романцев один из самых успешных отечественных специалистов. Под его руководством московский «Спартак» восемь раз становились чемпионами страны, трижды выигрывали Кубок России и один раз победили в чемпионате СССР. Он трижды доходил до полуфиналов еврокубков с «красно-белыми».

Напомним, на выходных «Спартак» под руководством немца Доменико Тедеско впервые за последние 11 лет проиграл в Москве казанскому «Рубину». Подробнее об итогах той встречи читайте в материале «Реального времени».