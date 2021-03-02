Глава Совфеда оценила возможность отказа от доллара в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что в обращении в России останется американской доллар. Тем не менее, как она подчеркнула, нужно «снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты», и это делается.



Так она прокомментировала слова замглавы МВД Сергея Рябкова о том, что в любых операциях в России нужно сократить роль доллара и таким образом устранить зависимость от «источника постоянных враждебных действий».

Валентина Матвиенко сообщила, что в стране проводится политика дедолларизации по поручению президента, и эта политика «открытая, очевидная». Она подчеркнула, что золотовалютные резервы РФ зависят от доллара намного меньше, а вложения Москвы в гособязательства США сократились в 30 раз.

«Снижение зависимости от пусть и важного, но одного финансового центра — абсолютно правильная политика, и российский парламент ее всячески поддерживает, потому что это вопрос суверенитета нашей страны», — приводит ее слова «РИА Новости».

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Напомним, замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял о необходимости введения новых мер, которые будут направлены на изоляцию России от финансовой системы США.

Маргарита Головатенко