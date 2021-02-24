В МИДе предложили ослабить зависимость России от «ядовитого» доллара

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил о необходимости введения новых мер, которые будут направлены на изоляцию России от финансовой системы США. Такое мнение он выразил в интервью с агентством Bloomberg.

— Нам нужно <…> устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях, — считает Рябков.

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Он не привел конкретные меры для противодействия доллару и напомнил, что министерство иностранных дел не отвечает за экономику. Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что подобные меры, в первую очередь, связаны с намерениями администрации нового президента США Джо Байдена расширить антироссийские санкции.

Кроме того, Рябков указал на усиление взаимной неприязни между Москвой и Вашингтоном. По мнению дипломата, сейчас что отношения между двумя странами накалены сильнее, чем во времена существования СССР.

В прошлом году Рябков заявлял, что Россия не видит в США партнера, с которым можно договориться и утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту.

Татьяна Леухина