В Набережных Челнах хотят обратить найденный в самолете планшет в собственность России

В Набережных Челнах хотят признать найденный в самолете планшет безхозяйным имуществом и обратить в собственность России. С соответствующим иском в суд обратился Камский транспортный прокурор.

Гаджет нашли в самолете 8 января прошлого года. Установить его владельца (собственника) планшета не получилось. Планшет не числится утерянным или находящимся в розыске, сообщает пресс-служба Набережночелнинского суда.

Сейчас гаджет находится на ответственном хранении в линейном отделе полиции Набережных Челнов казанского линейного управления МВД России на транспорте. Судебное заседание по данному иску назначено на 8 апреля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2015 году в Казани во время Чемпионата мира по водным видам спорта 56-летний гражданин Перу Ривер Гарсия Клаудио Армандо украл планшет и деньги у гражданки Великобритании. Суд приговорил его к шести месяцам колонии-поселения.



Татьяна Демина