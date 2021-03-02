Врио губернатора Белгородской области не смог записаться к себе на прием

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков проверил жалобы местных жителей на то, что у них не получается записаться на прием к нему. Он попытался сделать это сам, но не смог дозвониться до приемной.

«Ни один человек сейчас трубки не берет, я не понимаю, что происходит. Или саботаж, или некомпетентность сотрудников», — приводит «РИА Новости» слова Гладкова. Он уже потребовал объяснительную по этому факту. Сейчас выясняются причины сложившейся ситуации.

Гладков заявил, что уже 3 месяца пытается решить проблему с записью к нему на прием. По его словам, таких трудностей у населения возникать не должно, все должно происходить автоматически.

«..человек не должен думать об этом совсем, а у нас это прямо квест белгородский», — заявил Гладков.

Напомним, экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Вячеслав Гладков был назначен врио губернатора Белгородской области в ноябре прошлого года, после того как в сентябре Путин отправил в отставку экс-главу региона Евгения Савченко.



Татьяна Демина