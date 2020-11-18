Врио губернатора Белгородской области стал Вячеслав Гладков

Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области назначен заместитель председателя правительства Ставропольского края Вячеслав Гладков. Об этом сообщается на сайте президента России.

«Владимир Путин провел рабочую встречу с Вячеславом Гладковым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области», — говорится на сайте Кремля.



Ранее пост губернатора Белгородской области занимал Евгений Савченко.

Напомним, в сентябре Путин отправил в отставку губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Ранее сообщалось, что на пост претендовал экс-глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.