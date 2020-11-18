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Врио губернатора Белгородской области стал Вячеслав Гладков

18:49, 18.11.2020
Врио губернатора Белгородской области стал Вячеслав Гладков
Фото: gubernator.stavkray.ru

Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области назначен заместитель председателя правительства Ставропольского края Вячеслав Гладков. Об этом сообщается на сайте президента России.

«Владимир Путин провел рабочую встречу с Вячеславом Гладковым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области», — говорится на сайте Кремля.

Ранее пост губернатора Белгородской области занимал Евгений Савченко.

Напомним, в сентябре Путин отправил в отставку губернатора Белгородской области Евгения Савченко. Ранее сообщалось, что на пост претендовал экс-глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

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