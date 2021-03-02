В Татарстане провели первый республиканский онлайн-форум «Технологии добра» — видео

В Татарстане состоялся первый республиканский онлайн-форум «Технологии добра». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В мероприятии приняли участие представители волонтерских организаций республики. На сегодняшний день в Татарстане насчитывается 63 тысячи добровольцев, в том числе и иностранных граждан. Среди них, например, студент-медик из Ирака Аммар Хуссеин, который помогал врачам в «красной зоне» лечить пациентов с коронавирусом.

За год пандемии в Татарстане выросло движение волонтеров-медиков. Сейчас в республике их насчитывается 3 тысячи человек: они помогают в лечении пациентов с COVID-19, в организации вакцинации и т.д.

Также благодаря донорам антиковидной плазмы в Татарстане удалось заготовить более тысячи доз. Среди добровольческих акций в республике и уборка снега, и раздача продуктов питания нуждающимся, и другие.

Напомним, на форуме руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Татарстане, студентка 5-го курса КГМУ Анна Макарова выступила с инициативой организовать для татарстанских волонтеров летний отдых в оздоровительных лагерях.



Татьяна Демина