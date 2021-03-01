«Рубин» оспорит в ЭСК удаление Абильдгора в матче со «Спартаком»

«Рубин» направил официальное письмо в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) по матчу 20-го тура РПЛ против московского «Спартака».

Казанский клуб просит рассмотреть эпизод с удалением полузащитника Оливера Абильдгора на 71-й минуте встречи. Датский хавбек «Рубина» получил вторую желтую карточку в центре поля и был удален с поля.

Фото: rubin-kazan.ru

Также в ЭСК обратились «Ахмат», «Урал» и «Зенит». Причем грозненский клуб попросил рассмотреть сразу пять моментов со спорными судейскими решениями бригады арбитров Владислава Безбородова.

Напомним, «Рубин» впервые за 11 лет обыграл в гостях «Спартак» со счетом 2:0. Подробнее об итогах встречи в Москве читайте в материале «Реального времени».