В Казани житель Вологодской области обвиняется в попытке сбыта наркотиков

В Казани 18-летний житель Вологодской области обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Обвинительное заключение утвердила прокуратура Ново-Савиновского района города.

Полиция задержала обвиняемого утром 11 декабря прошлого года в подъезде одного из домов на улице Голубятникова. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли более 30 грамм наркотиков, предназначенных для сбыта, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Мужчина свою вину полностью признал. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело передано в Ново-Савиновский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в столице Татарстана двоих закладчиков помог задержать испачканный номер автомобиля. На заднем сиденье машины инспекторы обнаружили сумку темного цвета, в которой находился полиэтиленовый пакет с 46 свертками, а под правым пассажирским сиденьем 22 свертка с наркотиками.

Татьяна Демина