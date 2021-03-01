Бурмистров о проблемах «Ак Барса»: «Мало голов и игра в большинстве»

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров оценил перспективы казанской команды в предстоящей серии с нижегородским «Торпедо» в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Ударная, супер-атакующая команда, которая будет играть в открытый хоккей. Наша задача — сдержать их. У нас есть ребята, которые умеют это делать. Не думаю, что, играя в один хоккей весь сезон, они будут что-то менять перед плей-офф. Поменять что-то будет тяжело и сложно. Полагаю, будут играть в тот же хоккей, что и в регулярке», — считает Бурмистров.

При этом форвард казанцев отметил, что для него нет особой разницы с кем из соперников играть в первом раунде Кубка Гагарина. По его словам, уровень оставшихся команд примерно одинаковый и нет смысла выбирать будущего противника.

«Считаю, что все восемь команд примерно одинаковые, хорошо играли, особенно в конце сезона. Так что неблагодарное это дело — выбирать соперника. Наше дело: выходить и играть в свой хоккей», — сказал форвард «барсов».

Также Бурмистров выделил две основные проблемы «Ак Барса» в преддверии плей-офф. Таковыми он считает малое количество голов и плохой процент реализации большинства.

Напомним, в первом раунде Кубка Гагарина казанской команде предстоит сыграть против нижегородского «Торпедо». Стартовый матч плей-офф состоится в Казани 3 марта.