ВОЗ впервые за семь недель зарегистрировала рост заболеваемости коронавирусом в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что впервые за семь недель в мире увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19. Рост заболеваемости зафиксирован в четырех из шести регионах.

По данным ВОЗ, на прошлой неделе в мире коронавирусом заразились свыше 2,6 млн человек. За неделю до этого было выявлено менее 2,5 млн новых случаев COVID-19.

«Частично это связано с ослаблением ограничительных мер, циркуляцией различных вариантов и потерей людьми бдительности», — передает ТАСС слова Гебрейесуса. Он сообщил, что ВОЗ работает над выяснением причин роста числа заражений COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Гебрейесус обратил внимание, что одна лишь вакцинация населения не поможет отставить распространение коронавируса. Он отметил, что необходимо продолжать соблюдать базовые меры общественного здравоохранения.

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Татьяна Демина