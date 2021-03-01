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В соцсетях сообщили о затоплении Фермского шоссе в Казани: «Не забывайте прихватить с собой лодку»

18:11, 01.03.2021

В Казани затопило проезжую часть Фермского шоссе. Это произошло из-за канализационного засора, на данный момент он устранен, сообщили очевидцы.

«Если собираетесь в сторону Фермского шоссе, где жилой массив Борисково, не забывайте прихватить с собой лодку...» — написали пользователи соцсетей.

В Казани в период с 1 по 24 февраля на сетях водопровода произошло 10 крупных аварий. Все они устранялись в нормативные сроки с последующей уборкой наледи при необходимости, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «Водоканала».

Происшествия Татарстан
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