В соцсетях сообщили о затоплении Фермского шоссе в Казани: «Не забывайте прихватить с собой лодку»
В Казани затопило проезжую часть Фермского шоссе. Это произошло из-за канализационного засора, на данный момент он устранен, сообщили очевидцы.
«Если собираетесь в сторону Фермского шоссе, где жилой массив Борисково, не забывайте прихватить с собой лодку...» — написали пользователи соцсетей.
В Казани в период с 1 по 24 февраля на сетях водопровода произошло 10 крупных аварий. Все они устранялись в нормативные сроки с последующей уборкой наледи при необходимости, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «Водоканала».
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