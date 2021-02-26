В Казани прокуратура выявила факт ненадлежащего водоснабжения жителей Авиастроительного района

В Казани прокуратура провела проверку по коллективной жалобе жителей частных домов на улицах Пржевальского, Циолковского, Камчатской, Сахалинской и Промышленной Авиастроительного района на нарушения в сфере ЖКХ, в частности на систематические перебои в водоснабжении.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что жителей снабжали водой ненадлежащим образом: выявлены бесконтрольные перерывы в водоснабжении, граждан надлежащим образом не уведомляли о предстоящих ограничениях коммунальной услуги. Местные власти не обеспечивали надлежащий контроль за бесперебойным водоснабжением населения.

Установлено, что износ сетей водоснабжения в частном секторе достиг 100%, что создает угрозу коммунальных аварий и существенного нарушения прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В адрес руководителя исполкома Казани было внесено представление об устранении выявленных нарушений, но в ходе повторной проверки выяснилось, что требования надзорного ведомства не выполнили.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск о признании незаконным бездействия местных властей и обязании их провести реконструкцию и капремонт системы водоснабжения и обеспечить бесперебойную подачу воды в частные жилые дома жителей Авиастроительного района. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Отметим, что вчера в Казани произошло несколько коммунальных аварий, из-за которых жители остались без воды. Так, на проспекте Ибрагимова прорвало трубу, из-за чего водоснабжение прекратили в 12 многоквартирных домов. Также вчера без воды остались жильцы нескольких домов на перекрестке улиц Гвардейской и Аделя Кутуя, а улицу Четаева затопило из-за повреждения водопровода.

