Верховный суд Татарстана увеличил сумму компенсации по делу о «полицейском налете»

Верховный суд Татарстана увеличил сумму компенсации предпринимателю Сергею Федосову, которого избили прикладом автомата в помещении адвокатской коллегии. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права» со ссылкой на адвоката Диану Файзуллину.

Согласно новому решению суда, пострадавшему должны выплатить 100 тысяч рублей.

Напомним, что в августе 2016 года в Набережных Челнах сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления угрозыска МВД Татарстана вместе с ОМОНом ворвались в коллегию адвокатов. Силовики повалили на пол трех адвокатов, заковав их в наручники, избили двух клиентов. Одним из них был бизнесмен Сергей Федосов, он получил три удара прикладом автомата.

Фото: «Реальное время» (архив)

В 2018 году по этому делу были осуждены двое сотрудников МВД Ильгам Сафин и Тимур Гарифуллин, они получили 6 и 5 лет условно, а также были лишены звания майора полиции. Сергей Федосов предъявлял иск на 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. В ноябре 2020 года суд вынес решение компенсировать ему 50 тысяч рублей.



Ольга Плешкова