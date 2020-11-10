Челнинский бизнесмен отсудил у МВД и Минфина РФ компенсацию по делу о «полицейском налете»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Челнинский бизнесмен Сергей Федосов добился в суде компенсации за избиение полицейскими в адвокатской конторе. Однако получит он не 1 млн рублей, а только 50 тысяч.

Соответствующее решение вынес Ново-Савиновский райсуд Казани, передает РАПСИ со ссылкой на адвоката Диану Файзуллину. Эти деньги владельцу челнинского РК «Мираж» должны выплатить МВД и Минфин РФ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в 2016 году произошел налет на офис челнинской коллегии адвокатов. Полицейские задержали юристов, а также избили находившихся в помещении клиентов. По этому делу были осуждены двое сотрудников МВД Ильгам Сафин и Тимур Гарифуллин.