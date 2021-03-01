Сбербанк и Masterсard продлевают акцию «Каждая пятая поездка за 1 рубль» в Казанском метрополитене

В казанском метро до 30 апреля 2021 года включительно продлена совместная акция Сбербанка и Masterсard «Каждая пятая поездка за 1 рубль». В рамках акции пассажиры Казанского метрополитена при оплате проезда на турникете бесконтактной картой Masterсard, смартфоном или смарт-часами, к которым она привязана, продолжат получать скидку в размере 29 рублей за каждую пятую поездку.

Скидка предоставляется, если все пять поездок оплачены одним способом — например, только картой или только смартфоном.

Система приема безналичных платежей в Казанском метрополитене позволяет быстро и безопасно оплачивать проезд. Узнать о возможности такой оплаты можно по специальной наклейке на турникете с логотипом Сбербанка и надписью: «Оплачивайте проезд картами Mastercard любого банка», далее достаточно приложить к ридеру на турникете бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay или другие устройства.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»