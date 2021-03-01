Туктамышева, Щербакова и Трусова выступят на ЧМ по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала список фигуристов сборной России, которые отправятся на чемпионат мира в Стокгольм.

В женском одиночном катании Россию представят три спортсменки. За сборную выступят Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Среди мужчин заявлены двое — Михаил Коляда и Евгений Семененко.

Александра Трусова. Фото: fsrussia.ru

В парах за сборную России выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В танцевальных дуэтах страну представят Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Состав был определен по итогам чемпионата России и финала Кубка страны, где первенствовала Камила Валиева, которая не могла быть заявлена на турнир из-за возрастного ценза.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме пройдет с 22 по 28 марта.