Участвуйте в конкурсе от Банка Казани в Instagram и выигрывайте ужин на двоих в ресторане
В честь наступления весны Банк Казани запустил конкурс, победитель которого получит ужин на двоих в ресторане «Гивико»!
Принять участие в конкурсе нужно в Instagram-аккаунте Банка @bankofkazan и выполнить 3 простых условия:
- Подписаться на @bankofkazan и @givikokazan;
- Поставить лайк на конкурсный пост;
- Отметить друга в комментариях под постом.
Количество отметок не ограничено! 4 марта, в период с 14:00 до 16:00 часов мы подведем итоги конкурса и определим победителя через приложение случайного выбора. На период подведения результатов аккаунты участников должны быть открыты.
Бессрочный подарочный сертификат номиналом 4000 рублей вручат в офисе Банка Казани. Сотрудник Банка свяжется с победителем конкурса и озвучит время и адрес для вручения подарка.
Сроки проведения конкурса с 22.02.2021 г. по 04.03.2021 г.
Справка
ООО КБЭР «Банк Казани» Лицензия ЦБ РФ № 708 от 27.05.2016г.
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