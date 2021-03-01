Участвуйте в конкурсе от Банка Казани в Instagram и выигрывайте ужин на двоих в ресторане

Фото: Предоставлено пресс-службой Банка Казани

В честь наступления весны Банк Казани запустил конкурс, победитель которого получит ужин на двоих в ресторане «Гивико»!

Принять участие в конкурсе нужно в Instagram-аккаунте Банка @bankofkazan и выполнить 3 простых условия:

Подписаться на @bankofkazan и @givikokazan;

Поставить лайк на конкурсный пост;

Отметить друга в комментариях под постом.

Количество отметок не ограничено! 4 марта, в период с 14:00 до 16:00 часов мы подведем итоги конкурса и определим победителя через приложение случайного выбора. На период подведения результатов аккаунты участников должны быть открыты.

Бессрочный подарочный сертификат номиналом 4000 рублей вручат в офисе Банка Казани. Сотрудник Банка свяжется с победителем конкурса и озвучит время и адрес для вручения подарка.

Сроки проведения конкурса с 22.02.2021 г. по 04.03.2021 г.

Партнерский материал